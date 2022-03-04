За неделю Зеленского трижды пытались убить – The Times

Зеленского хотели убить / Фото: Коллаж: Сегодня
За последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три покушения. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники.
"Для совершения убийства украинского президента были отправлены две отдельные группировки – наемники прокремлевской группировки "Вагнера" и чеченский спецназ", – говорится в материале издания.
Также отмечается, что каждый раз покушения срывались благодаря "антивоенным элементам" в Федеральной службе безопасности РФ – тем сотрудникам ФСБ, которые выступают против войны.
Наемники "Вагнера" обеспокоены тем, насколько точно украинцы предсказывали их действия. Один из источников отметил, что информированность службы безопасности Зеленского стала для них "жуткой".
9-й день войны в Украине
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- Девятый день вторжения России в Украину начался с тревожных новостей. Оккупанты едва не устроили катастрофу для всего мира – обстреляли Запорожскую АЭС, там начался пожар. Вскоре стало известно, что на территорию станции зашли кадыровцы, они планировали заминировать АЭС, чтобы потом шантажировать всю Европу. Среди защитников Запорожской АЭС есть убитые и раненые.
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- Владимир Зеленский записал срочное видеообращение из-за обстрела оккупантами Запорожской АЭС. Он заявил, что российские войска четко знали, куда стреляют и готовились к атаке.