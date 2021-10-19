За сутки больше 190 тыс. человек! В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

В Украине старт вакцинации от COVID-19 состоялся 24 февраля 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за сутки прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.

Об этом пишет Минздрав.

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С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 635 480 прививок.

За прошедшие сутки работали:

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957 мобильных бригад по иммунизации;

3010 пунктов прививки;

349 центров вакцинации населения.

В Украине увеличилось количество больных COVID-19: где больше всего

В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 837 случаев;

Винницкая область – 261 случай;

Волынская область – 435 случаев;

Днепропетровская область – 1203 случая;

Донецкая область – 899 случаев;

Житомирская область – 202 случая;

Закарпатская область – 184 случая;

Запорожская область – 1019 случаев;

Ивано-Франковская область – 213 случаев;

Киевская область – 565 случаев;

Кировоградская область – 47 случаев;

Луганская область – 611 случаев;

Львовская область – 959 случаев;

Николаевская область – 302 случая;

Одесская область – 1418 случаев;

Полтавская область – 593 случая;

Ровенская область – 593 случая;

Сумская область – 700 случаев;

Тернопольская область – 437 случаев;

Харьковская область – 1412 случаев;

Херсонская область – 880 случаев;

Хмельницкая область – 301 случай;

Черкасская область – 676 ​​случаев;

Черновицкая область – 595 случаев;

Черниговская область – 237 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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