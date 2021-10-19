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За сутки больше 190 тыс. человек! В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

Юлия Гаврилюк
19 октября, 09:07
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные

В Украине старт вакцинации от COVID-19 состоялся 24 февраля 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за сутки прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.

Об этом пишет Минздрав.

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С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 635 480 прививок.

За прошедшие сутки работали:

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  • 957 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3010 пунктов прививки;
  • 349 центров вакцинации населения.

В Украине увеличилось количество больных COVID-19: где больше всего

В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 837 случаев;
  • Винницкая область – 261 случай;
  • Волынская область – 435 случаев;
  • Днепропетровская область – 1203 случая;
  • Донецкая область – 899 случаев;
  • Житомирская область – 202 случая;
  • Закарпатская область – 184 случая;
  • Запорожская область – 1019 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 213 случаев;
  • Киевская область – 565 случаев;
  • Кировоградская область – 47 случаев;
  • Луганская область – 611 случаев;
  • Львовская область – 959 случаев;
  • Николаевская область – 302 случая;
  • Одесская область – 1418 случаев;
  • Полтавская область – 593 случая;
  • Ровенская область – 593 случая;
  • Сумская область – 700 случаев;
  • Тернопольская область – 437 случаев;
  • Харьковская область – 1412 случаев;
  • Херсонская область – 880 случаев;
  • Хмельницкая область – 301 случай;
  • Черкасская область – 676 ​​случаев;
  • Черновицкая область – 595 случаев;
  • Черниговская область – 237 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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