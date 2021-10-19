За сутки больше 190 тыс. человек! В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

В Украине старт вакцинации от COVID-19 состоялся 24 февраля 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине за сутки прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.
Об этом пишет Минздрав.
С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 14 635 480 прививок.
За прошедшие сутки работали:
- 957 мобильных бригад по иммунизации;
- 3010 пунктов прививки;
- 349 центров вакцинации населения.
В Украине увеличилось количество больных COVID-19: где больше всего
В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 837 случаев;
- Винницкая область – 261 случай;
- Волынская область – 435 случаев;
- Днепропетровская область – 1203 случая;
- Донецкая область – 899 случаев;
- Житомирская область – 202 случая;
- Закарпатская область – 184 случая;
- Запорожская область – 1019 случаев;
- Ивано-Франковская область – 213 случаев;
- Киевская область – 565 случаев;
- Кировоградская область – 47 случаев;
- Луганская область – 611 случаев;
- Львовская область – 959 случаев;
- Николаевская область – 302 случая;
- Одесская область – 1418 случаев;
- Полтавская область – 593 случая;
- Ровенская область – 593 случая;
- Сумская область – 700 случаев;
- Тернопольская область – 437 случаев;
- Харьковская область – 1412 случаев;
- Херсонская область – 880 случаев;
- Хмельницкая область – 301 случай;
- Черкасская область – 676 случаев;
- Черновицкая область – 595 случаев;
- Черниговская область – 237 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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