За сутки в Украине обнаружили больше 18 тыс. новых COVID-случаев

В Украине зафиксировали новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 19 ноября зафиксировано 18 250 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1463, медработников – 380).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Также за прошлые сутки:

госпитализировано – 3 594 человека;

летальных исходов – 664;

выздоровело – 21 979 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 1484 случая;

Винницкая область – 776 случаев;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 1870 случаев;

Донецкая область – 1010 случаев;

Житомирская область – 547 случаев;

Закарпатская область – 519 случаев;

Запорожская область – 1027 случаев;

Ивано-Франковская область – 570 случаев;

Киевская область – 965 случаев;

Кировоградская область – 234 случая;

Луганская область – 255 случаев;

Львовская область – 1017 случаев;

Николаевская область – 907 случаев;

Одесская область – 840 случаев;

Полтавская область – 931 случай;

Ровенская область – 661 ​​случай;

Сумская область – 461 случай;

Тернопольская область – 336 случаев;

Харьковская область – 657 случаев;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 735 случаев;

Черкасская область – 704 случая;

Черновицкая область – 203 случая;

Черниговская область – 667 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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