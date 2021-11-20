За добу в Україні виявили понад 18 тис. нових COVID-випадків

В Україні зафіксували нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 19 листопада зафіксовано 18 250 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1463, медпрацівників – 380).

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Також минулої доби:

госпіталізовано – 3594 особи;

летальних випадків – 664;

одужали – 21 979 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 1484 випадки;

Вінницька область – 776 випадків;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 1870 випадків;

Донецька область – 1010 випадків;

Житомирська область – 547 випадків;

Закарпатська область – 519 випадків;

Запорізька область – 1027 випадків;

Івано-Франківська область – 570 випадків;

Київська область – 965 випадків;

Кіровоградська область – 234 випадки;

Луганська область – 255 випадків;

Львівська область – 1017 випадків;

Миколаївська область – 907 випадків;

Одеська область – 840 випадків;

Полтавська область – 931 випадок;

Рівненська область – 661 випадок;

Сумська область – 461 випадок;

Тернопільська область – 336 випадків;

Харківська область – 657 випадків;

Херсонська область – 222 випадки;

Хмельницька область – 735 випадків;

Черкаська область – 704 випадки;

Чернівецька область – 203 випадки;

Чернігівська область – 667 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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