Заболевших все больше и чего ждать после Нового года: все о COVID-ситуации в Украине

В Украине выросло количество новых случаев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 7 312 новых случаев COVID-19 зафиксировано 23 декабря 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника. Сайт "Сегодня" собрал последние новости.

Статистика за все время пандемии в Украине

заболело – 3 630 391 человек; Реклама

выздоровели – 3 393 420 человек;

летальных случаев – 94 184;

проведено ПЦР-тестирование – 16 598 851.

Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022

Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года. Возможен рост случаев заражения. Об этом сообщает прогноз НАН.

Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 6610 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 287 смертей в день в среднем за последнюю неделю, отметили ученые.

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"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) в течение недели 22-28 декабря 2021 года и 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) – в течение недели 29 декабря 2021 года – 4 января 2022 года", – говорится в прогнозе.

В Украине будут действовать новые правила карантина

Усиление карантинных ограничений в Украине коснется в первую очередь невакцинированных граждан. Правительство идет на такой шаг, так как коронавирус не отступает. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Количество заболеваний в регионах в сутки

г. Киев – 1211;

Винницкая область – 201;

Волынская область – 221;

Днепропетровская область – 231;

Донецкая область – 531;

Житомирская область – 243;

Закарпатская область – 279;

Запорожская область – 303;

Ивано-Франковская область – 298;

Киевская область – 355;

Кировоградская область – 73;

Луганская область – 59;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 198;

Одесская область – 174;

Полтавская область – 495;

Ровенская область – 208;

Сумская область – 228;

Тернопольская область – 246;

Харьковская область – 259;

Херсонская область – 77;

Хмельницкая область – 387;

Черкасская область – 223;

Черновицкая область – 117;

Черниговская область – 278.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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