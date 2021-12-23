Заболевших все больше и чего ждать после Нового года: все о COVID-ситуации в Украине

В Украине выросло количество новых случаев / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине 7 312 новых случаев COVID-19 зафиксировано 23 декабря 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника. Сайт "Сегодня" собрал последние новости.
Статистика за все время пандемии в Украине
заболело – 3 630 391 человек;
выздоровели – 3 393 420 человек;
- летальных случаев – 94 184;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 598 851.
Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022
Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года. Возможен рост случаев заражения. Об этом сообщает прогноз НАН.
Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 6610 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 287 смертей в день в среднем за последнюю неделю, отметили ученые.
"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) в течение недели 22-28 декабря 2021 года и 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) – в течение недели 29 декабря 2021 года – 4 января 2022 года", – говорится в прогнозе.
В Украине будут действовать новые правила карантина
Усиление карантинных ограничений в Украине коснется в первую очередь невакцинированных граждан. Правительство идет на такой шаг, так как коронавирус не отступает. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Количество заболеваний в регионах в сутки
- г. Киев – 1211;
- Винницкая область – 201;
- Волынская область – 221;
- Днепропетровская область – 231;
- Донецкая область – 531;
- Житомирская область – 243;
- Закарпатская область – 279;
- Запорожская область – 303;
- Ивано-Франковская область – 298;
- Киевская область – 355;
- Кировоградская область – 73;
- Луганская область – 59;
- Львовская область – 417;
- Николаевская область – 198;
- Одесская область – 174;
- Полтавская область – 495;
- Ровенская область – 208;
- Сумская область – 228;
- Тернопольская область – 246;
- Харьковская область – 259;
- Херсонская область – 77;
- Хмельницкая область – 387;
- Черкасская область – 223;
- Черновицкая область – 117;
- Черниговская область – 278.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.