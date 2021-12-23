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Заболевших все больше и чего ждать после Нового года: все о COVID-ситуации в Украине

Ольга Кравченко
23 декабря, 09:08
Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года

В Украине выросло количество новых случаев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 7 312 новых случаев COVID-19 зафиксировано 23 декабря 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника. Сайт "Сегодня" собрал последние новости.

Статистика за все время пандемии в Украине

  • заболело – 3 630 391 человек;

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  • выздоровели – 3 393 420 человек;

  • летальных случаев – 94 184;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 598 851.

Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022

Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года. Возможен рост случаев заражения. Об этом сообщает прогноз НАН.

Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 6610 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 287 смертей в день в среднем за последнюю неделю, отметили ученые.

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"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) в течение недели 22-28 декабря 2021 года и 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) – в течение недели 29 декабря 2021 года – 4 января 2022 года", – говорится в прогнозе.

В Украине будут действовать новые правила карантина

Усиление карантинных ограничений в Украине коснется в первую очередь невакцинированных граждан. Правительство идет на такой шаг, так как коронавирус не отступает. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Количество заболеваний в регионах в сутки

  • г. Киев – 1211;
  • Винницкая область – 201;
  • Волынская область – 221;
  • Днепропетровская область – 231;
  • Донецкая область – 531;
  • Житомирская область – 243;
  • Закарпатская область – 279;
  • Запорожская область – 303;
  • Ивано-Франковская область – 298;
  • Киевская область – 355;
  • Кировоградская область – 73;
  • Луганская область – 59;
  • Львовская область – 417;
  • Николаевская область – 198;
  • Одесская область – 174;
  • Полтавская область – 495;
  • Ровенская область – 208;
  • Сумская область – 228;
  • Тернопольская область – 246;
  • Харьковская область – 259;
  • Херсонская область – 77;
  • Хмельницкая область – 387;
  • Черкасская область – 223;
  • Черновицкая область – 117;
  • Черниговская область – 278.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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