Захворілих все більше і чого чекати після Нового року: все про COVID-ситуацію в Україні

В Україні зросла кількість нових випадків / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 7 312 нових випадків COVID-19 зафіксовано 23 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники. Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини.

Статистика за весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 630 391 чоловік; Реклама

одужали – 3 393 420 чоловік;

летальних випадків – 94 184;

проведено ПЛР-тестування – 16 598 851.

Вчені спрогнозували розвиток COVID на початку 2022 року.

Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року. Можливе зростання випадків зараження. Про це повідомляє прогноз НАН.

Середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 6610 людина на день, середня кількість смертей становить 287 смертей на день в середньому за останній тиждень, зазначили вчені.

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"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) протягом тижня 22-28 грудня 2021 року та 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) – протягом тижня 29 грудня 2021 – 4 січня 2022", – йдеться у прогнозі.

В Україні діятимуть нові правила карантину

Посилення карантинних обмежень в Україні торкнеться насамперед невакцинованих громадян. Уряд йде такий крок, оскільки коронавірус не відступає. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Кількість захворювань у регіонах на добу

м. Київ – 1211;

Вінницька область – 201;

Волинська область – 221;

Дніпропетровська область – 231;

Донецька область – 531;

Житомирська область – 243;

Закарпатська область – 279;

Запорізька область – 303;

Івано-Франківська область – 298;

Київська область – 355;

Кіровоградська область – 73;

Луганська область – 59;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 198;

Одеська область – 174;

Полтавська область – 495;

Рівненська область – 208;

Сумська область – 228;

Тернопільська область – 246;

Харківська область – 259;

Херсонська область – 77;

Хмельницька область – 387;

Черкаська область – 223;

Чернівецька область – 117;

Чернігівська область – 278.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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