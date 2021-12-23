Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 7 тис. нових випадків

7312 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За весь час пандемії в Україні
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- захворіло – 3 630 391 людина;
- одужали – 3 393 420 людей;
- летальних випадків – 94184;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м. Київ – 1211;
- Вінницька область – 201;
- Волинська область – 221;
- Дніпропетровська область – 231;
- Донецька область – 531;
- Житомирська область – 243;
- Закарпатська область – 279;
- Запорізька область – 303;
- Івано-Франківська область – 298;
- Київська область – 355;
- Кіровоградська область – 73;
- Луганська область – 59;
- Львівська область – 417;
- Миколаївська область – 198;
- Одеська область – 174;
- Полтавська область – 495;
- Рівненська область – 208;
- Сумська область – 228;
- Тернопільська область – 246;
- Харківська область – 259;
- Херсонська область – 77;
- Хмельницька область – 387;
- Черкаська область – 223;
- Чернівецька область – 117;
- Чернігівська область – 278.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
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