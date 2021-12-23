Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 7 тыс. новых случаев

7312 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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- заболел – 3 630 391 человек;
- выздоровели – 3 393 420 человек;
- летальных случаев – 94 184;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1211;
- Винницкая область – 201;
- Волынская область – 221;
- Днепропетровская область – 231;
- Донецкая область – 531;
- Житомирская область – 243;
- Закарпатская область – 279;
- Запорожская область – 303;
- Ивано-Франковская область – 298;
- Киевская область – 355;
- Кировоградская область – 73;
- Луганская область – 59;
- Львовская область – 417;
- Николаевская область – 198;
- Одесская область – 174;
- Полтавская область – 495;
- Ровенская область – 208;
- Сумская область – 228;
- Тернопольская область – 246;
- Харьковская область – 259;
- Херсонская область – 77;
- Хмельницкая область – 387;
- Черкасская область – 223;
- Черновицкая область – 117;
- Черниговская область – 278.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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