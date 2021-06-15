Заболевших все меньше, а выздоровевших – больше. В Украине улучшилась ситуация с COVID-19

В Украине 14 июня от коронавируса скончались 77 пациентов, выздоровели – более пяти тысяч

В Украине за прошедшие сутки, 14 июня, зафиксировали 1014 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 594 случая больше, чем сутками ранее. При этом выздоровевших вчера в пять раз больше – 5511.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

С начала эпидемии ковид подтвердили у 2 224 992 человек. В понедельник от болезни скончались 77 украинцев (всего – 51 769). С начала эпидемии выздоровели 2 136 176 человек.

Данные по коронавирусу за 14 июня. Источник: Минздрав

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Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

Кроме того, 8 июля в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса Pfizer – препарата Comirnaty. В рамках программы COVAX получили 117 тыс. доз.

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