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Коронавирус в Украине. Где больше всего новых случаев

14 июня 2021 8:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине позитивная динамика по коронавирусу – новых случаев все меньше, а выздоровевших – все больше

В Украине за прошедшие сутки, 13 июня, зафиксировали 420 новых случаев коронавирусной инфекции. Это вдвое меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщили в Минздраве.

С начала эпидемии ковид подтвердили у 2 223 978 человек. В воскресенье от болезни скончались 13 украинцев (всего – 51 692). За прошедшие сутки выздоровели 3328 человек (2 130 665 с начала эпидемии).

Статистика по коронавирусу за 13 июня. Источник: Минздрав

Статистика по коронавирусу за 13 июня. Источник: Минздрав

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

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Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла наминимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

Кроме того, 8 июля в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса Pfizer – препарата Comirnaty. В рамках программы COVAX получили 117 тыс. доз.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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