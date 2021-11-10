Главному палачу "Изоляции" Куликовскому избрали меру пресечения: что решил суд

Заседание проходило в Приморском районном суде Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 10 ноября, в Приморском районном суде Мариуполя избрали меру пресечения военному палачу Денису Куликовскому.

Об этом пишет "Сегодня".

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Напомним, что вчера контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция".

Следователи спецслужбы ему были уведомлены о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса Украины.

Что известно о главаре концлагеря?

Главарем концлагеря "Изоляция" оказался боевик "ДНР" Денис Куликовский.

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"Палыч" – самый жестокий надзиратель

Так о нем вспоминают военнопленные, которым удалось спастись после пыток и заключения.

Боевик мог запрещать есть, бить, раздеть и поливать холодной водой из автомобильной мойки, унижать. Также освобожденные пленные говорят, что иногда избиения заканчивались смертью.

"Это личность, которая сочетала в себе две крайности: с одной стороны, убежденный садист-психопат, не испытывавший никакого сострадания к людям, которых он пытал и сексуально насиловал. С другой стороны, его нельзя было именовать полным отморозком и он точно не идиот", - цитирует рассказы пленных Радио Свобода.

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Задержание

9 ноября 2021 года стало известно, что СБУ задержала в Киеве боевика "ДНР" Дениса Куликовского, который был комендантом тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Его задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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