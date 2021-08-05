Захват Кабмина ветераном АТО. Прохничу сообщили о подозрении

Слева на фото Владимир Прохнич, справа - момент его задержания. Фото: коллаж "Сегодня"

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева 43-летнему мужчине, который накануне захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой, сообщено о подозрении.

Как рассказали "Сегодня" в прокуратуре, действия подозреваемого квалифицированы по трем статьям:

ст. 341 (захват государственных зданий);

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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Друг захватчика Кабмина Прохнича: "Он был доведен до отчаяния"

Напомним, утром 4 августа Владимир Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взорвать гранату. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло.

Как оказалось, мужчина, захвативший Кабмин, – ветеран АТО, был сапером, а теперь работает на СТО.