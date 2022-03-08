Запад разрабатывает "план Маршалла" для Украины – Джонсон

В Лондоне задумались о восстановлении Украины / Коллаж "Сегодня"
Запад готов разработать и приступить к реализации аналога так называемого "Плана Маршалла", чтобы в кратчайшие сроки восстановить разрушенную "русским миром" Украину. О такой готовности заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Чего ожидать
"Было достигнуто соглашение о необходимости показать народу Украины сейчас, что чтобы не стало, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет восстановлена и защищена, мы будем иметь "план Маршалла" для восстановления Украины", – заявил Борис Джонсон после выступления президента Украины Владимира Зеленского перед британским парламентом.
Джонсон сообщил об этом после переговоров с лидерами Чехии, Словакии, Польши и Венгрии. Он также подчеркнул, что Путину сейчас лучше понять, что его агрессия против Украины "не окупается".
"Понятно, что российское вторжение идет не по графику, который он запланировал. И я думаю, что это было бы не только в интересах народа и мира, но и в интересах Путина, если бы он сейчас отступил и вывел войска", – отметил Джонсон.
Наши союзники
- Наши западные союзники продолжают искать варианты помощи воюющей Украине.
- В вопросе предоставления Польшей Украине истребителей МиГ-29 для более эффективной защиты нашего воздушного пространства появились сдвиги. Вечером 8 марта стало известно, что Варшава договорилась с США о компенсации за передаваемый нашей стране авиапарк.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что выступление президента Украины Владимира Зеленского перед британской Палатой общин стало лучшим, что в парламенте слышали за всю историю.
- Утро 8 марта в США началось с запрета на импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России.