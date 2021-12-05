Завтра Украину накроет мокрый снег: водителей предупредили об опасности

Погода в Украине испортится / Фото: Коллаж: Сегодня

6 декабря Украину накроет мокрый снег. Также местами ожидается густой туман.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

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В Киеве и Киевской области, в западных и северных областях налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

6 декабря ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, будьте внимательны и осторожны!" - говорится в сообщении.

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Карпаты засыпало снегом

Из-за обильного снегопада в Карпатах сохраняется угроза схождения лавин.

"В связи с интенсивным приростом снегового покрова, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении спасателей.

По данным Гидрометцентра, в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. Поэтому спасатели призывают не выходить на маршруты во время непогоды.

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Также рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать заранее через онлайн формы, размещенные на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона.

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