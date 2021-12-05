Завтра Україну накриє мокрий сніг: водіїв попередили про небезпеку

Погода в Україні зіпсується / Фото: Колаж: Сьогодні
6 грудня Україну накриє мокрий сніг. Також місцями очікується густий туман.
Про це пише прес-служба ДСНС.
У Києві та Київській області, у західних та північних областях налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).
6 грудня вночі та вранці у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Водії, будьте уважні та обережні!" – йдеться у повідомленні.
Карпати засипало снігом
Через рясний снігопад в Карпатах зберігається загроза сходження лавин.
"У зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, 5 грудня, у високогір'ї східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)" , – йдеться у повідомленні рятувальників.
За даними Гідрометцентру, у Карпатах очікується сильний сніг ІІ рівня небезпеки. Тож рятувальники закликають не виходити на маршрути під час негоди.
Також рекомендується реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку західного регіону.
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