Зеленский может задать Байдену один неожиданный вопрос

Главной интригой переговоров президентов Украины и США может стать вопрос союза, но в ответ Киев получит ряд условий

Зеленский готовит сюрприз Байдену? Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский на будущей встрече с американским лидером Джо Байденом может неожиданно попросить для Украины статус главного союзника США вне НАТО. Об этом идет речь в нашей статье на сайте "Сегодня".

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля отмечает, что вопросы "Северного потока – 2", Крыма, Донбасса и американских инвестиций на повестке встречи Зеленского и Байдена довольно прогнозируемые и ожидаемые. Однако во время переговоров главы государств могут обсудить еще один важный вопрос.

"Интригой встречи может стать вопрос получения Украиной в будущем статуса особого союзника США вне НАТО", – говорит эксперт.

Зеленскому нужно быть готовым к встречным условиям

По его словам, диалог в этом направлении может быть начат, при этом США выдвинут ряд условий, похожих на требования для получения Плана действий для членства в НАТО, но в меньшем объеме. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и реформах в Украине.

Визит Владимира Зеленского в США запланирован на 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома. До этого президенты еще не встречались лично, а лишь говорили по телефону. Зеленский успел встретиться в Америке только с Дональдом Трампом в 2019 году.

Байдена даже приглашали в Киев 23 августа на "Крымскую платформу", но он не приедет – вместо него отправят в Украину министра транспорта.

Особенно нужной эта встреча стала после недавней сделки США и Германии по "Северному потоку – 2", от которой не в восторге в Киеве. Зеленский еще попытается переубедить Байдена в опасности российского газопровода.

Как сообщали новости "Сегодня", в Конгрессе США уже попросили Байдена изменить дату визита Зеленского, поскольку американские депутаты будут на каникулах до 20 сентября.