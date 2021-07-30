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Зеленский может задать Байдену один неожиданный вопрос

30 июля, 12:16

Сергей Мартынец , Богдан Приходько

Главной интригой переговоров президентов Украины и США может стать вопрос союза, но в ответ Киев получит ряд условий

Зеленский готовит сюрприз Байдену? Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский на будущей встрече с американским лидером Джо Байденом может неожиданно попросить для Украины статус главного союзника США вне НАТО. Об этом идет речь в нашей статье на сайте "Сегодня".

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля отмечает, что вопросы "Северного потока – 2", Крыма, Донбасса и американских инвестиций на повестке встречи Зеленского и Байдена довольно прогнозируемые и ожидаемые. Однако во время переговоров главы государств могут обсудить еще один важный вопрос.

"Интригой встречи может стать вопрос получения Украиной в будущем статуса особого союзника США вне НАТО", – говорит эксперт.

Зеленскому нужно быть готовым к встречным условиям

По его словам, диалог в этом направлении может быть начат, при этом США выдвинут ряд условий, похожих на требования для получения Плана действий для членства в НАТО, но в меньшем объеме. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и реформах в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", в Конгрессе США уже попросили Байдена изменить дату визита Зеленского, поскольку американские депутаты будут на каникулах до 20 сентября.

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Источник: Сегодня

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