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Зеленський може задати Байдену одне несподіване питання

30 липня, 12:16

Сергій Мартинець , Богдан Приходько

Головною інтригою переговорів президентів України і США може стати питання союзу, але у відповідь Київ отримає низку умов

Зеленський готує сюрприз Байдену? Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський на майбутній зустрічі з американським лідером Джо Байденом може несподівано попросити для України статус головного союзника США поза НАТО. Про це йдеться в нашій статті на сайті "Сьогодні".

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля зазначає, що питання "Північного потоку – 2", Криму, Донбасу і американських інвестицій на порядку денному зустрічі Зеленського і Байдена досить прогнозовані та очікувані, проте під час переговорів глави держав можуть обговорити ще одне важливе питання.

"Інтригою зустрічі може стати питання отримання Україною в майбутньому статусу особливого союзника США поза НАТО", – говорить експерт.

Зеленському потрібно бути готовим до зустрічних умов

За його словами, діалог в цьому напрямку може бути розпочато, при цьому США висунуть низку умов, схожих на вимоги для отримання Плану дій для членства в НАТО, але в меншому обсязі. Зокрема, йтиметься про боротьбу з корупцією та реформи в Україні..

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Конгресі США вже попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня.

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Джерело: Сьогодні

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