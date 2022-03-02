Зеленский назначил новых глав Черкасской и Одесской ОГА – генерала и экс-комбрига

В Черкасской и Одесской области изменили глав ОГА. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский на фоне войны России против Украины назначил новых глав Черкасской и Одесской областных госадминистраций (ОГА).

Указы, датированные 1 марта, появились на сайте главы государства.

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Кто возглавил Черкасскую ОГА

Военную администрацию возглавил генерал-майор, черкасчанин Игорь Табурец. Он заменит на посту руководителя области Александра Скичко.

"Я не оставляю Черкасскую область, я остаюсь с вами в наших Черкассах! Буду делать все то, что делал год в должности и 6 дней войны. Я становлюсь советником Игоря Ивановича и буду заниматься вопросами военного и гражданского обеспечения", – написал Скичко.

Он добавил, что в период войны управлять обороной области должны военные.

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Игорь Табурец является кадровым военным и имеет звание генерал-майора. Длительное время работал в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Кто возглавил Одесскую область

Главой Одесской областной госадминистрации назначили Максима Марченко. Он заменил на посту Сергея Гриневецкого.

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Как сообщило "Суспільне Одеса", в 2015-2017 годах Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В 2017 году был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады. Начиная с мая 2018 – командир 28 механизированной бригады.

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