Зеленський призначив нових голів Черкаської та Одеської ОДА – генерала та екскомбрига

У Черкаській та Одеській області змінили голів ОДА. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський на тлі війни Росії проти України призначив нових голів Черкаської та Одеської обласних держадміністрацій (ОДА).

Укази, датовані 1 березня, з'явилися на сайті глави держави.

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Хто очолив Черкаську ОДА

Військову адміністрацію очолив генерал-майор, черкасець Ігор Табурець. Він замінить на посаді керівника області Олександра Скічка.

"Я не залишаю Черкаську область, я залишаюся з вами в наших Черкасах! Робитиму все те, що робив рік на посаді та 6 днів війни. Я стаю радником Ігоря Івановича і займатимусь питаннями військового та цивільного забезпечення", – написав Скічко.

Він додав, що на період війни керувати обороною області мають військові.

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Ігор Табурець є кадровим військовим та має звання генерал-майора. Тривалий час працював у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Хто очолив Одеську область

Головою Одеської обласної державної адміністрації призначили Максима Марченка. Він замінив на посаді Сергія Гриневецького.

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Як повідомило "Суспільне Одеса", у 2015-2017 роках Марченко був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" У 2017 році був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади. Починаючи з травня 2018 року – командир 28 механізованої бригади.

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