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Получить Украину — невозможно: Зеленский выступил с новым обращением

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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2 марта, 09:42
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Президент Украины возмутился циничными действиями России
Владимир Зеленский высказался о войне
Владимир Зеленский высказался о войне / Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский выступил 2 марта с новым обращением к украинцам. Он прокомментировал последние события в войне России против Украины.

"Начался седьмой день страшной войны. Войны, которую мы чувствуем все равно. За это время у нас единства больше, чем за тридцать лет. Сначала нам было все равно страшно, потом все равно больно. А сейчас все одинаково. Кроме победы. Кроме правды. Кроме мира. Кроме покоя, к которому мы хотим прийти. Кроме жизней наших людей, за которых мы переживаем. Кроме Украины. За это время мы стали единым целым. Мы многое простили друг другу. Мы полюбили друг друга. Мы помогаем друг другу. Мы боимся друг за друга. Вчера с утра на площади Свободы мы все были харьковчанами. Затем враг снес нас всех ударами по жилым домам в Бородянке. Вчера вечером нас всех бомбили в Киеве. И мы все снова погибли в Бабьем Яру – от ракетного удара. Хотя весь мир обещает, обещает постоянно – никогда снова", — сказал он.

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Зеленский возмутился цинизмом российских властей, которые 1 марта бомбили телевышку и ее окрестности в Киеве. Он обратился ко всем евреям мира, призывая обратить внимание на действия РФ.

"Для любого нормального человека, знающего историю, Бабий Яр — это особенная часть Киева. Особенная часть Европы. Место молитвы. Место памяти о ста тысячах людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем нужно быть, чтобы сделать такое место мишенью для ракет? Вы убиваете повторно жертв Холокоста. Это уже за пределом человечности. Такой ракетный удар свидетельствует о том, что для многих людей в России наш Киев совершенно чужд. Они ничего не знают о нашей столице, о нашей истории. Но у них есть приказ – стереть нашу историю. Стереть нашу страну. Стереть нас всех. В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев помолиться. Затем Бабий Яр, где были расстреляны сто тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира – разве вы не видите, что происходит? Очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм", — сказал он.

Президент Украины рассказал, как Запад сплотился в помощи Украине. Он также рассказал о потерях россиян от войны.

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"К нашей антивоенной коалиции присоединились уже и те страны, на которых Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат. Теперь нельзя оставаться нейтральными!.. Российские граждане теряют сбережения, теряют всякие перспективы. Российские матери теряют детей в совершенно чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: около шести тысяч погибших россиян. Российских военных. Через шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что? Получить Украину? Это невозможно. Это не изменить ракетами. Бомбами. Танками. Любыми ударами. Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет Международный трибунал – для них", — заявил он.

Зеленский выразил восхищение стойкостью украинцев и назвал их символом несокрушимости.

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Ситуация в Украине 2 марта

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