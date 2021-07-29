Зеленский подписал закон об институте старост: что изменится

Президент Владимир Зеленский. / Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о развитии института старост в Украине. Этот документ совершенствует правовое регулирование института.
Об этом сообщили на сайте президента.
Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Что изменится?
- Совет общины, который утверждает и увольняет старосту, перед вынесением кандидатуры на рассмотрение обязательно будет это обсуждать с местными жителями.
- Теперь старосте не обязательно входить состав исполнительного комитета совета общины. При этом он сможет принимать участие и выступать на заседаниях совета, исполкома, других органов совета.
- По решению органа местного самоуправления, за старостой закрепляются отдельные задачи администратора Центра предоставления админуслуг.
- Документ регулирует порядок создания старостинских округов для введения института старост, в частности для городов, которые не являются административными центрами общин.
- Закон регулирует порядок утверждения советом общины положений о старосте, совмещение должности старосты и тому подобное.
Напомним, также Зеленский подписал законы об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также о национальном сопротивлении – создании территориальной обороны.
Кроме того, Зеленский временно отменил штрафы за въезд-выезд в Крым и ОРДЛО.
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