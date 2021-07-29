Версія українською
$ 26,86
31,7

Зеленский подписал закон об институте старост: что изменится

29 июля, 20:42

Татьяна Очеретяная

Закон будет способствовать развитию института старост в Украине – что в нем нового

Президент Владимир Зеленский. / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о развитии института старост в Украине. Этот документ совершенствует правовое регулирование института.

Об этом сообщили на сайте президента.

Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Реклама

Что изменится?

Напомним, также Зеленский подписал законы об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также о национальном сопротивлении – создании территориальной обороны.

Кроме того, Зеленский временно отменил штрафы за въезд-выезд в Крым и ОРДЛО.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске "Сегодня":

Новости на эту же тему:
Украина закон Владимир Зеленский староста

Реклама