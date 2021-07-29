Зеленский подписал закон об институте старост: что изменится

Закон будет способствовать развитию института старост в Украине – что в нем нового

Президент Владимир Зеленский. / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о развитии института старост в Украине. Этот документ совершенствует правовое регулирование института.

Об этом сообщили на сайте президента.

Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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Что изменится?

Совет общины, который утверждает и увольняет старосту, перед вынесением кандидатуры на рассмотрение обязательно будет это обсуждать с местными жителями.

Теперь старосте не обязательно входить состав исполнительного комитета совета общины. При этом он сможет принимать участие и выступать на заседаниях совета, исполкома, других органов совета.

совета общины. При этом он сможет принимать участие и выступать на заседаниях совета, исполкома, других органов совета. По решению органа местного самоуправления, за старостой закрепляются отдельные задачи администратора Центра предоставления админуслуг.

администратора Центра предоставления админуслуг. Документ регулирует порядок создания старостинских округов для введения института старост, в частности для городов, которые не являются административными центрами общин.

для введения института старост, в частности для городов, которые не являются административными центрами общин. Закон регулирует порядок утверждения советом общины положений о старосте, совмещение должности старосты и тому подобное.

Напомним, также Зеленский подписал законы об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также о национальном сопротивлении – создании территориальной обороны.

Кроме того, Зеленский временно отменил штрафы за въезд-выезд в Крым и ОРДЛО.

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