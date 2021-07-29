Зеленський підписав закон про інститут старост: що зміниться

Закон сприятиме розвитку інституту старост в Україні – що в ньому нового

Президент Володимир Зеленський. / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розвиток інституту старост в Україні. Цей документ удосконалює правове регулювання інституту.

Про це повідомили на сайті президента.

Зазначається, що закон вступає у силу на наступний день після опублікування.

Реклама

Що зміниться?

Рада громади, який стверджує і звільняє старосту, перед винесенням кандидатури на розгляд обов'язково буде це обговорювати з місцевими жителями.

Тепер старості не обов'язково входити склад виконавчого комітету ради громади. При цьому він зможе брати участь і виступати на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради.

ради громади. При цьому він зможе брати участь і виступати на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради. За рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адмінпослуг.

адміністратора Центру надання адмінпослуг. Документ регулює порядок створення старостинських округів для введення інституту старост, зокрема для міст, які не є адміністративними центрами громад.

для введення інституту старост, зокрема для міст, які не є адміністративними центрами громад. Закон регулює порядок затвердження радою громади положень про старості, суміщення посади старости тощо.

Нагадаємо, Зеленський підписав закони про збільшення чисельності Збройних сил України, а також про національний опір – створення територіальної оборони.

Крім того, Зеленський тимчасово скасував штрафи за в'їзд-виїзд до Криму і ОРДЛО.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску "Сьогодні":

