Версия на русском
$ 26,86
31,7

Зеленський підписав закон про інститут старост: що зміниться

29 липня, 20:42

Тетяна Очеретяна

Закон сприятиме розвитку інституту старост в Україні – що в ньому нового

Президент Володимир Зеленський. / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розвиток інституту старост в Україні. Цей документ удосконалює правове регулювання інституту.

Про це повідомили на сайті президента.

Зазначається, що закон вступає у силу на наступний день після опублікування.

Реклама

Що зміниться?

Нагадаємо, Зеленський підписав закони про збільшення чисельності Збройних сил України, а також про національний опір – створення територіальної оборони.

Крім того, Зеленський тимчасово скасував штрафи за в'їзд-виїзд до Криму і ОРДЛО.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску "Сьогодні":

Новини на цю ж тему:
Украина закони Володимир Зеленський староста

Реклама