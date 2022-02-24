Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику — обращение Залужного

Зеленский дал приказ ВСУ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный отчитался о ситуации в Украине в связи с военным нападением России.

"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым", — написал он в Facebook.

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По словам Залужного, ВСУ наносят ущерб противнику, потерь среди украинских военных на данный момент нет. По его словам, президент отдал приказ максимально наносить удары по противнику.

"Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируется. Российские войска несут потери. В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. Потерь среди защитников Украины в настоящее время нет", — говорится в сообщении.

Россия начала бомбить Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операциюна территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

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Утром 23 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

По заявлению Генштаба ВСУ, в районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения: