Зеленський наказав завдавати максимальних втрат противнику — звернення Залужного

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прозвітував про ситуацію в Україні у зв'язку з військовим нападом Росії.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим", — написав він у Facebook.

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За словами Залужного, ЗСУ завдають збитків противнику, втрат серед українських військових наразі немає. За його словами, президент наказав максимально завдавати ударів по противнику.

"Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати. В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Втрат серед захисників України на даний час немає", — йдеться у повідомленні.

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