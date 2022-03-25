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Зеленский присвоил еще четырем городам статус "Город-Герой" – список

25 марта, 02:58
До этого городами-героями стали Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха

Владимир Зеленский подписал указ о присвоении четырем городам статус "Город-Герой". Фото: коллаж "Сегодня"

Еще четыре украинских населенных пункта получили статус "Город-Герой". Это Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области и Николаев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание Героя миллионам наших людей. Вам – всем украинцам и украинкам, которые делают все, что могут, для нашей победы там, где вы есть. Я благодарен каждому и каждой из вас", – сказал глава государства.

Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, отличившихся с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, наиболее отличившихся в дни войны России против Украины. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получают:

  • глава Харьковской ОГА Синегуб;
  • глава Николаевской ОГА Ким;
  • глава Донецкой ОГА Кириленко;
  • глава Луганской ОГА Гайдай;
  • глава Черниговской ОГА Чаус;
  • глава Сумской ОГА Живицкий.

Орден Мужества получают:

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  • мэр Харькова Терехов;
  • мэр Николаева Синкевич;
  • мэр Чернигова Атрошенко;
  • мэр Сум Лысенко;
  • мэр Херсона Колыхаев;
  • мэр Мелитополя Федоров;
  • мэр Новой Каховки Коваленко.

Кроме того, президент подписал указ об установлении почетного знака отличия "Город-герой Украины". Городами-героями станут:

  • Харьков;
  • Чернигов;
  • Мариуполь;
  • Херсон;
  • Гостомель;
  • Волноваха.

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