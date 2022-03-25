Зеленский присвоил еще четырем городам статус "Город-Герой" – список

Владимир Зеленский подписал указ о присвоении четырем городам статус "Город-Герой". Фото: коллаж "Сегодня"
Еще четыре украинских населенных пункта получили статус "Город-Герой". Это Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области и Николаев.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.
"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание Героя миллионам наших людей. Вам – всем украинцам и украинкам, которые делают все, что могут, для нашей победы там, где вы есть. Я благодарен каждому и каждой из вас", – сказал глава государства.
Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, отличившихся с начала войны
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, наиболее отличившихся в дни войны России против Украины. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.
Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получают:
- глава Харьковской ОГА Синегуб;
- глава Николаевской ОГА Ким;
- глава Донецкой ОГА Кириленко;
- глава Луганской ОГА Гайдай;
- глава Черниговской ОГА Чаус;
- глава Сумской ОГА Живицкий.
Орден Мужества получают:
- мэр Харькова Терехов;
- мэр Николаева Синкевич;
- мэр Чернигова Атрошенко;
- мэр Сум Лысенко;
- мэр Херсона Колыхаев;
- мэр Мелитополя Федоров;
- мэр Новой Каховки Коваленко.
Кроме того, президент подписал указ об установлении почетного знака отличия "Город-герой Украины". Городами-героями станут:
- Харьков;
- Чернигов;
- Мариуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.