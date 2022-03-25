Зеленський надав ще чотирьом містам статус "Місто-Герой" – список

Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння чотирьом містам статусу "Місто-Герой". Фото: колаж "Сьогодні"
Ще чотири українські населені пункти набули статусу "Місто-Герой". Це Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області та Миколаїв.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні.
"Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами та присвоїти звання Героя мільйонам наших людей. Вам – усім українцям та українкам, які роблять все, що можуть, для нашої перемоги там, де ви є. Я вдячний кожному та кожній з вас", – сказав глава держави.
Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які відзначились від початку війни
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які найбільше відзначились у дні війни Росії проти України. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.
Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримують:
- глава Харківської ОДА Синєгубов;
- глава Миколаївської ОДА Кім;
- глава Донецької ОДА Кириленко;
- глава Луганської ОДА Гайдай;
- глава Чернігівської ОДА Чаус;
- глава Сумської ОДА Живицький.
Орден Мужності отримують:
- мер Харкова Терехов;
- мер Миколаєва Синкевич;
- мер Чернігова Атрошенко;
- мер Сум Лисенко;
- мер Херсона Колихаєв;
- мер Мелітополя Федоров;
- мер Нової Каховки Коваленко.
Крім того, президент підписав указ про встановлення почесної відзнаки "Місто-герой України". Містами-героями стануть:
- Харків;
- Чернігів;
- Маріуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.