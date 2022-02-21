Зеленский созвонился с Байденом

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Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом США Джо Байденом.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter. По словам президента Украины, он обсудил с Байденом события последних часов.

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"Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с Борисом Джонсоном", – добавил Зеленский.



Отметим, что премьер Великобритании Борис Джонсон прервал свою пресс-конференцию ради разговора с Зеленским.

‘Я собираюсь пойти поговорить с президентом Украины Зеленским и предложить ему поддержку Великобритании", – сказал Джонсон.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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У Путина обсудили судьбу ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором обсуждалось, должна ли Россия признавать независимость так называемых "ЛДНР".

"Уважаемые коллеги! Я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", — заявил президент РФ.

Участники заседания высказались в поддержку признания псевдогосударственных образований ОРДЛО.

Глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что он поддерживает присоединение так называемых "ЛДНР" к России. В ответ Путин одернул его, отметив, что рассматривается не этот вопрос, а признание независимости.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за признание независимости самопровозглашенных "ЛДНР".