Зеленский впервые вручил награды "легендам Украины" (видео)

Олег Блохин, София Ротару и Иван Марчук стали первыми "легендами Украины" / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мариинском парке в Киеве вечером в воскресенье прошла церемония награждения новым знаком отличия "Национальная легенда Украины" семи выдающихся украинцев.
Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.
Первыми "легендами" стали:
- "национальная легенда украинской поэзии" – Юрий Рыбчинский,
- "национальная легенда украинской живописи" – Иван Марчук,
- "национальная легенда украинского футбола" – Олег Блохин,
- "национальная легенда украинской хореографии" – Мирослав Вантух,
- "национальная легенда украинского балета" – Елена Потапова,
- "национальная легенда украинской музыки" – София Ротару
- композитор Мирослав Скорик (посмертно).
"Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд", – заявил Владимир Зеленский на вручении.
Все шесть легендарных личностей лично участвовали в церемонии награждения, присвоенную композитору Мирославу Скорику награду президент вручил его жене.
"Украина имеет сотни легенд. Все они будут отмечены Украиной... И каждый год, как и в этом году, от себя и от имени нашего государства, буду говорить вам "благодарю"! Благодарю каждого из вас. Слава вам! Слава Украине!", – сказал Зеленский.
"Национальная легенда Украины"
В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский основал отличие "Национальная легенда Украины", подписав соответствующий указ.
Этой наградой отмечают граждан за:
- выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины;
- укрепление государственности страны;
- защиту Отечества и служение украинскому народу.