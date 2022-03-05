Зеленский выступит по видеозвонку на заседании Сената США

Посольство США в Украине организует видеозвонок Зеленского/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит по видеозвонку на заседании Сената Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Голос Америки.

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"Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит по Zoom на заседании Сената США. По информации агентства "Рейтер", посольство США в Украине организует видеозвонок Зеленского в субботу, 5 марта", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов

В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:

Личный состав — 9 166;

Самолеты — 33;

Вертолеты — 37;

Танки — 251;

Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;

Средства ППО — 18;

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;

Автомобильная техника — 404;

Цистерны ГСМ — 60;

Артсистемы — 105;

БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;

Легкие скоростные катера — 2.

Также командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них в Черниговской области, и один – под Волновахой. К тому же в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.

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