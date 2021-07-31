Жара не отступает? Народный синоптик рассказал, какая погода будет в августе

К середине месяца днем может быть под +40 при почти полном отсутствии облаков

Жаркий зной накроет всю страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Уже завтра начинается последний месяц лета – август. Самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал сайту "Сегодня", какой ожидается погода в последнем летнем месяце.

Прогноз предупреждает – ждите жару, а вот с осадками сложится не очень. Лишь в первую неделю августа ожидаются две небольшие почти бездождевые бури, затем осадки прекратятся, а столбик термометра с каждым днем будет ползти все выше и выше.

По расчетам синоптика, третий месяц нынешнего лета окажется противоположностью второму – дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой.

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К середине месяца днем может быть под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18 августа ненадолго "запахнет осенью", температура на 2-3 дня резко снизится до +20-22 градусов под воздействием холодного антициклона.

Какая погода будет на День Независимости

Перед Днем Независимости потеплеет до +26-28 градусов.

потеплеет до +26-28 градусов. Парад пройдет в нежаркий солнечный день и день-два резко похолодает.

Лето попрощается с нами проливным дождем.

Кроме того, народный синоптик поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

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