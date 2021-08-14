Жара возвращается: в субботу местами + 30 градусов и ночи стоновятся теплее (карта)

В первый выходной день уходящей недели на большей части Украины прогнозируют жаркую, но облачную погоду без осадков. Дождь стоит ожидать только жителям восточных областей Украины и Крыма.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве суббота, 14 августа, будет весьма знойной. Температура будет примерно на два градуса выше, чем в пятницу. Синоптики обещают температуру от +26 до +28 градусов. Зонтики от дождя брать на улицу точно не надо.

Погода в регионах

Грозовой фронт обещают лишь на востоке Украины и в Крыму.

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На севере стоит ожидать температуру около 24-28 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях будет солнечно и сухо.

стоит ожидать температуру около 24-28 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях будет солнечно и сухо. На западе сегодня будет солнечно и тоже довольно жарко – в этом регионе прогнозируют в среднем 24-26 градусов, на Закарпатье – 26-28, а в Ужгороде "жарить" будет до + 30 градусов.

сегодня будет солнечно и тоже довольно жарко – в этом регионе прогнозируют в среднем 24-26 градусов, на Закарпатье – 26-28, а в Ужгороде "жарить" будет до + 30 градусов. В центре сегодня солнечно и без осадков. Температура в Кропивницком, Черкассах и Днепре – 25-27 градусов.

Что ждет нас в субботу, 13 августа

На востоке сегодня пройдет грозовой фронт при довольно комфортной температуре. В Харькове, Запорожье, в Луганской и Донецкой областях будет от 24 до 26 градусов .

сегодня пройдет грозовой фронт при довольно комфортной температуре. В Харькове, Запорожье, в Луганской и Донецкой областях будет от 24 до 26 градусов . На юге 14 августа солнышко будет радовать жителей и отдыхающих Херсонской и Одесской областях – тут будет от 26 до 29 градусов. А на полуострове Крым пройдут дожди.

Как сайт "Сегодня" уже сообщал, в ближайшие дни в Украину придет антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от циклонов Kurt и Luciano. Он принесет нам сухую и солнечную погоду. Разве что крайний восток и Приазовье немного заденет незначительными дождями теплый атмосферный фронт.

В целом в Украине, как и во все мире меняется климат из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, к чему приводит глобальное потепление. Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская объяснила аномальную жару или наводнения, бесснежные зимы или наоборот сильные снегопады.