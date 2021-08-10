В Украине меняется климат: метеоролог назвала причину погодных "качелей"

Сейчас наблюдается сильное таяние льдов, даже самых толстых слоев, которые формировались много лет – это сильно влияет на погоду в Украине

Хотя погода в Украине будет похожа на Италию или Испанию, высаживать цитрусовые рощи не стоит. Коллаж "Сегодня"

Климат Украины меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, к чему приводит глобальное потепление. Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская объяснила аномальную жару или наводнения, бесснежные зимы или наоборот сильные снегопады.

Реклама

Об этом она сказала в интервью Украинской правде.

По ее словам, сейчас наблюдается сильное таяние льдов, даже самых толстых слоев, которые формировались много лет.

"Чем меньше становится льда, тем меньше от него отражается солнечной энергии и больше поглощается океаном, что тоже ускоряет потепление. И это один из угрожающих эффектов. Это если мы говорим о полюсах и о Северном полюсе, потому что это, конечно, в большей степени влияет на погоду и климатические условия в Украине", – говорит климатолог.

Светлана Краковская отметила, что Украина уже ощущает на себе эффект таяния ледников на Северном полюсе.

Реклама

"Этот эффект – это как раз наши "качели": то холодно, то очень жарко, то не было снега прошлой зимой, то выпало большое количество. Это действительно те же "качели", которые происходят со льдом в Арктике, и с течениями в Атлантике – атлантический сектор формирует погоду в Украине. Также на нас влияет Сибирский антициклон: когда он становится более мощным, то блокирует прохождение циклонов, которые приносят нам дожди и тепло", – рассказала эксперт.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти".

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

Смотрите также в нашем сюжете о потопе в курортной Кирилловке: