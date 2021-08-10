В Україні змінюється клімат: експерт назвала причину погодних "гойдалок"

Зараз спостерігається потужне танення льодовиків, навіть найтовщих шарів, які формувалися багато років – це сильно впливає на погоду в Україні

Хоча погода в Україні буде схожа на Італію чи Іспанію, висаджувати цитрусові гаї не варто. Колаж "Сьогодні"

Клімат України змінюється через наслідки танення льодовиків на Північному полюсі, до чого призводить глобальне потепління. Завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, член Міжурядової групи експертів з питань клімату (при ООН) Світлана Краковська пояснила аномальну спеку або повені, безсніжні зими або навпаки сильні снігопади.

Реклама

Про це вона сказала в інтерв'ю Українській правді.

За її словами, зараз спостерігається сильне танення льодовиків, навіть найтовщих шарів, які формувалися багато років.

"Чим менше стає криги, тим менше від неї відбивається сонячної енергії й більше поглинається океаном, що теж пришвидшує потепління. І це один із загрозливих ефектів. Це якщо ми говоримо про полюси і про Північний полюс, бо це, звичайно, більшою мірою впливає на погоду і кліматичні умови в Україні", – говорить кліматолог.

Світлана Краковська зазначила, що Україна вже відчуває на собі ефект танення льодовиків на Північному полюсі.

Реклама

"Цей ефект – це якраз наші "гойдалки": то холодно, то дуже спекотно, то не було снігу минулої зими, то випала велика кількість. Це направду ті ж "гойдалки", які відбуваються з кригою в Арктиці, і з течіями в Атлантиці – атлантичний сектор формує погоду в Україні. Також на нас впливає Сибірський антициклон – коли він стає потужнішим, то блокує проходження циклонів, які приносять нам дощі й тепло", – розповіла експерт.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви".

В Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом у сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. Найімовірніше в Україні очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі крижинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні

А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

Дивіться також у нашому сюжеті про потоп у курортній Кирилівці: