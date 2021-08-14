Спека повертається: у суботу місцями +30 градусів і ночі стають теплішими (карта)

У перший вихідний день тижня, що минає, на більшій частині України прогнозують спекотну, але хмарну погоду без опадів. Дощ варто очікувати тільки жителям східних областей України і Криму.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В Києві субота, 14 серпня, буде вельми спекотною. Температура буде приблизно на два градуси вище, ніж в п'ятницю. Синоптики обіцяють температуру від +26 до +28 градусів. Парасольки від дощу брати на вулицю точно не потрібно.

Погода в регіонах

Грозовий фронт обіцяють лише на сході України і в Криму.

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На півночі варто очікувати температуру близько 24-28 градусів. У Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях буде сонячно і сухо.

варто очікувати температуру близько 24-28 градусів. У Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях буде сонячно і сухо. На заході сьогодні буде сонячно і теж досить спекотно – в цьому регіоні прогнозують в середньому 24-26 градусів, на Закарпатті – 26-28, а в Ужгороді буде "смажити" до +30 градусів.

сьогодні буде сонячно і теж досить спекотно – в цьому регіоні прогнозують в середньому 24-26 градусів, на Закарпатті – 26-28, а в Ужгороді буде "смажити" до +30 градусів. В центрі сьогодні сонячно і без опадів. Температура в Кропивницькому, Черкасах і Дніпрі – 25-27 градусів.

Що чекає нас в суботу, 13 серпня

На сході сьогодні пройде грозовий фронт за досить комфортної температури. У Харкові, Запоріжжі, в Луганській і Донецькій областях буде від 24 до 26 градусів.

сьогодні пройде грозовий фронт за досить комфортної температури. У Харкові, Запоріжжі, в Луганській і Донецькій областях буде від 24 до 26 градусів. На півдні 14 серпня сонечко буде тішити жителів і відпочивальників у Херсонській і Одеській областях – тут буде від 26 до 29 градусів. А на півострові Крим пройдуть дощі.

Як сайт "Сьогодні" вже повідомляв, в найближчі дні в Україну прийде антициклон Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від циклонів Kurt і Luciano. Він принесе нам суху і сонячну погоду. Хіба що крайній схід і Приазов'я трохи зачепить незначними дощами теплий атмосферний фронт.

Загалом в Україні, як і в усьому світі змінюється клімат через наслідки танення льодовиків на Північному полюсі, до чого призводить глобальне потепління. Завідувачка лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, член Міжурядової групи експертів з питань клімату (при ООН) Світлана Краківська пояснила аномальну спеку або повені, безсніжні зими або навпаки сильні снігопади.