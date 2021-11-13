"Желтых" стало больше: в какой области ситуация с COVID-показателями улучшилась

Минздрав обновил карантинные зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине обновили карантинные зоны. По данным Минздрава, в желтую зону вернулась Тернопольская область.

Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Тернопольская область до этого находилась на оранжевом уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.

Какие области находятся в желтой зоне

Закарпатская область

Тернопольская область

Кировоградская область

Какие области находятся в оранжевой зоне

Харьковская область

Полтавская область

Черновицкая область

Винницкая область

Какие области находятся в красной зоне

Киев

Черкасская область

Херсонская область

Донецкая область

Запорожская область

Одесская область

Днепропетровская область

Сумская область

Николаевская область

Ровенская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Хмельницкая область

Черниговская область

Львовская область

Волынская область

Коронавирус в Украине

За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 1622, медработников – 436).

За прошлые сутки госпитализировали 4564 человека, кроме этого, зафиксировали 695 летальных случаев. Выздоровели 25 415 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 203 149 человек;

выздоровели – 2 620 094 человека;

летальных исходов – 76 302;

проведено ПЦР-тестирований – 15 189 223.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

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