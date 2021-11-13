"Желтых" стало больше: в какой области ситуация с COVID-показателями улучшилась

Минздрав обновил карантинные зоны / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине обновили карантинные зоны. По данным Минздрава, в желтую зону вернулась Тернопольская область.
Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения.
Тернопольская область до этого находилась на оранжевом уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.
Какие области находятся в желтой зоне
- Закарпатская область
- Тернопольская область
- Кировоградская область
Какие области находятся в оранжевой зоне
- Харьковская область
- Полтавская область
- Черновицкая область
- Винницкая область
Какие области находятся в красной зоне
- Киев
- Черкасская область
- Херсонская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Одесская область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
Коронавирус в Украине
За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 1622, медработников – 436).
За прошлые сутки госпитализировали 4564 человека, кроме этого, зафиксировали 695 летальных случаев. Выздоровели 25 415 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 203 149 человек;
- выздоровели – 2 620 094 человека;
- летальных исходов – 76 302;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 189 223.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.
Ранее мы писали:
- За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
- В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
- В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок.