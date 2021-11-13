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"Жовтих" побільшало: в якій області ситуація з COVID-показниками покращилася

Юлія Гаврилюк
13 листопада, 10:08
У "червоній зоні" адаптивного карантину в Україні, як і раніше, залишаються 18 регіонів

МОЗ оновило карантинні зони / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні відновили карантинні зони. За даними МОЗ, у "жовту зону" повернулася Тернопільська область.

Про це пише пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Тернопільська область раніше перебувала на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, у ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків та рівень госпіталізацій.

Які області перебувають у "жовтій зоні"

  • Закарпатська область
  • Тернопільська область
  • Кіровоградська область

Які області перебувають в "оранжевій зоні"

  • Харківська область
  • Полтавська область
  • Чернівецька область
  • Вінницька область

Які області перебувають у "червоній зоні"

  • Київ
  • Черкаська область
  • Херсонська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Одеська область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область

Коронавірус в Україні

За добу 12 листопада в Україні зафіксовано 23 572 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 1622, медпрацівників – 436).

Минулої доби госпіталізували 4564 особи, крім цього, зафіксували 695 летальних випадків. Одужали 25 415 людей.

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За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 203 149 людей;
  • одужали – 2 620 094 особи;
  • летальних випадків – 76 302;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) та Львівській (1243) областях.

Раніше ми писали:

  • За добу 12 листопада в Україні 299 854 особи були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 135 727 людей, повністю імунізовано – 164 127 людей.
  • У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.
  • В Україні двом лікарям суд виніс вироки у справі про підробку COVID-документів. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок.