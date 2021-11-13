"Жовтих" побільшало: в якій області ситуація з COVID-показниками покращилася

МОЗ оновило карантинні зони / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні відновили карантинні зони. За даними МОЗ, у "жовту зону" повернулася Тернопільська область.
Про це пише пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Тернопільська область раніше перебувала на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, у ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків та рівень госпіталізацій.
Які області перебувають у "жовтій зоні"
- Закарпатська область
- Тернопільська область
- Кіровоградська область
Які області перебувають в "оранжевій зоні"
- Харківська область
- Полтавська область
- Чернівецька область
- Вінницька область
Які області перебувають у "червоній зоні"
- Київ
- Черкаська область
- Херсонська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Одеська область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
Коронавірус в Україні
За добу 12 листопада в Україні зафіксовано 23 572 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 1622, медпрацівників – 436).
Минулої доби госпіталізували 4564 особи, крім цього, зафіксували 695 летальних випадків. Одужали 25 415 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 203 149 людей;
- одужали – 2 620 094 особи;
- летальних випадків – 76 302;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) та Львівській (1243) областях.
Раніше ми писали:
- За добу 12 листопада в Україні 299 854 особи були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 135 727 людей, повністю імунізовано – 164 127 людей.
- У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.
- В Україні двом лікарям суд виніс вироки у справі про підробку COVID-документів. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок.