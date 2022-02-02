"Желтых" все меньше: Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

За прошлые сутки в Украине зафиксировали более 35 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

В Украине больных на COVID-19становится с каждым днем все больше, а из-за этого в стране сокращается желтая зона адаптивного карантина. Сейчас там находится только две области.

Об этом сообщает Минздрав.

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Какие области в красной зоне:

Ивано-Франковская;

Ровенская.

Какие области в желтой зоне:

Кировоградская;

Полтавская область.

Остальные 20 областей находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина, однако в большинстве регионов превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования и динамика уровня

госпитализаций.

Зоны адаптивного карантина в Украине. Фото: Минздрав

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 1 февраля, в Украине зафиксировали 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4 190, медработников – 940.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 4 314 человек;

летальных исходов – 204;

поправилось – 9 894 человека.

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