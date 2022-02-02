"Желтых" все меньше: Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

За прошлые сутки в Украине зафиксировали более 35 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"
В Украине больных на COVID-19становится с каждым днем все больше, а из-за этого в стране сокращается желтая зона адаптивного карантина. Сейчас там находится только две области.
Об этом сообщает Минздрав.
Какие области в красной зоне:
- Ивано-Франковская;
- Ровенская.
Какие области в желтой зоне:
- Кировоградская;
- Полтавская область.
Остальные 20 областей находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина, однако в большинстве регионов превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования и динамика уровня
госпитализаций.
Зоны адаптивного карантина в Украине. Фото: Минздрав
Коронавирус в Украине
За прошлые сутки, 1 февраля, в Украине зафиксировали 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4 190, медработников – 940.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4 314 человек;
- летальных исходов – 204;
- поправилось – 9 894 человека.
Ранее мы писали:
- На пороге оранжевой зоны. Все, что нужно знать о COVID-ситуации в Киеве
- COVID-сертификат после бустерной дозы. Рассказываем, как получить новый документ