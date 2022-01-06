Зима возвращается? В Украине прогнозируют похолодание и снег (карта)

В этот день порывы ветра будут достигать 12 м/с/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 6 января, в Украине ожидаются осадки. В некоторых регионах будет переменная облачность. В сравнение с предыдущим днем температура воздуха местами понизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня осадков не прогнозируют на территории Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей и в Крыму. На остальной территории ожидается мокрый снег с дождем. Ветер — западный, 7-12 м/с.

На западе синоптики прогнозируют +2-7 градусов. На востоке ожидается 3-9 градусов тепла.

В северных регионах — +2-6 градусов. На юге столбики термометров будут колебаться от +8 до +13 градусов.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 3-5 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо — +11-13 градусов.

Когда вернутся морозы?

В январе вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и в восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также на Полтавщине и Днепропетровщине, относящихся географически к Центральной Украине.

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В остальных центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская – будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем ​​2-3 мороза.

Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Например, на западе Украины – от Львовщины до Буковины и Хмельнитчины – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем ​​– от 1 до 5 градусов тепла.

Еще меньше зимы увидим в Закарпатье. Ночью 1-2 градуса мороза, днем ​​почти целый месяц 3-5 тепла.

В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем ​​2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу. Здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем ​​уже на Рождество похолодает до 0 и в дальнейшем к концу месяца до минус 2-4 градусов.

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