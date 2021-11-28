700 доларів на курс лікування. Комаровський розповів, що відомо про нові препарати від COVID-19

Нових препаратів від коронавірусу поки що немає в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні
За останній місяць у світі з'явилося два препарати, які використовують для лікування коронавірусу.
Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів про ці препарати в ефірі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".
Лікар уточнив, що препарати використовуються у ранні терміни хвороби.
"Ці препарати з'явилися протягом останнього місяця. Це "Молнупіравір" фірми Merck і "Пакславід" фірми Pfizer. Зараз вже є відгуки від низки лікарів про те, що заявлена ефективність "Молнупіравіру" виробником дещо вища, ніж реальна. По "Пакславіду" поки що "хороші відгуки", – розповів Комаровський.
Він також назвав деякі особливості лікування цими препаратами:
- ціна близько 700 доларів на курс лікування,
- в Україні таких препаратів немає,
- препарати ефективні лише тоді, коли вони призначаються у перші три дні хвороби.
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За словами Комаровського, препарат, який є в нашій країні під назвою "Ремдесівір", не має жодного відношення до перших днів хвороби.
"Цей препарат використовується тоді, коли у людини підтвердили середню тяжкість хвороби. Або людей із серйозним тлом – гіпертонією, ожирінням", – уточнив лікар.
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