Антирекорд за кількістю хворих та смертей через "Омікрон": яка ситуація з COVID-19 в Україні

У країні продовжується нова COVID-хвиля / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за добу виявили понад 32 тисячі нових хворихна COVID-19. У червоній зоні карантину залишаються два регіони. Читайте у матеріалі "Сьогодні", як зростає захворюваність та чи агресивний "Омікрон".

Дані за добу

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби – це найбільша цифра з початку пандемії. З них дітей – 4 847, медпрацівників – 797, повідомляє пресслужба МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3016 осіб;

летальних наслідків – 154;

одужало – 5 237 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 946 202 особи;

одужало – 3 601 952 особи;

летальних наслідків – 99738;

проведено ПЛР-тестування – 17756198.

Карантинні зони в Україні

Зараз до червоної зони карантину входять такі області :

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Рівненська

Івано-Франківська

У помаранчевій карантинній зоні знаходяться такі області:

Вінницька,

Волинська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Львівська,

Одеська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Чернівецька.

Решта регіонів входять до жовтої зони карантину.

Чи слабкіший "Омікрон"

Про те, що "Омікрон" слабкіший і не такий агресивний,свідчать і цифри. У Київській школі економіки, де моделюють варіанти розвитку хвилі коронавірусу, зазначають: кількість госпіталізованих на третину менша, ніж за попереднього штаму. Менша і смертність, але прогнозують, що вона все-таки збільшиться, коли Україна вийде на пік захворюваності у лютому.

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"Це 45 тисяч виявлених випадків у середньому за добу. А за окрему добу, ми очікуємо, кількість виявлених випадків може досягти 55 тисяч. Очікуємо, що пік смертності буде на третину меншим, ніж пік хвилі "Дельта", – говорить керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Але розрахувати, коли закінчиться пандемія, – математично не можуть. Не беруться прогнозувати швидкий кінець коронавірусу й ізраїльські лікарі, при тому що в країні максимальна кількість вакцинованих. Поки що ж думають все-таки пом'якшити карантинні заходи й дозволити ходити без масок, як це зробили в Британії.

"Немає сенсу обмежень, коли є такий швидкий потік інфікованих. Якщо маски "Омікрон" не стримують, то навіщо їх тоді носити?" – зазначив лікар Борис Бриль.

В Україні поки що обмежень не скасовують — маски, дистанція та COVID-сертифікати обов'язкові. Як надовго – залежить від того, як пройдемо хвилю "Омікрону".