Арешт членів Нацкорпуса: обирають запобіжний захід – що відбувається під судом (відео)

Під судом зібралася достатня кількість людей. Фото: колаж "Сьогодні"

Ситуація під судом, де незабаром мають обрати запобіжний захід ветеранам АТО Дмитру Кухарчуку і Олегу Довбишу, спокійна. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", під будівлею суду зібралися активісти "Нацкорпусу".

Також на місці – бійці Національної гвардії.

Біля суду зібралася підтримка членів "Нацкорпуса", грає музика, люди стоять групами і розмовляють.

Нагадаємо, що раніше під час брифінгу Дмитро Кухарчук в знак протесту порізав собі руку.

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Що було

Раніше в Нацполіції повідомили, що двох жителів Черкаської області затримали за підозрою в хуліганських діях на акції під Офісом президента 14 серпня, а суд нібито призначив їм "запобіжний захід у вигляді утримання під вартою" – Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша.

Пізніше виявилося, що "арештованим" ветеранам тільки вручили підозри і призначили допит на 30 серпня в Києві.

Також глава МВС України Денис Монастирський подякував правоохоронцям і медикам, які забезпечували правопорядок і надавали допомогу під час акції протесту "Нацкорпуса" у ОПУ, і заявив, що всіх винних у насильстві покарають.

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