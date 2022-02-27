Арестович: Окупанти видихнулися і перейшли в тактичний відступ

Російська армія облажалася. Колаж "Сьогодні"

Російські війська не змогли взяти Київ, зазнали численних поразок і величезних втрат. Це змусило окупантів піти в тактичний відступ. Про це заявив на брифінгу радник глави ОПУ Олексій Арестович.

За його словами, війська противника на Київському напрямку отримали таку відсіч і такі втрати, що змушені були відійти та зайняти оборону на рубежах 15-20-40 км від столиці, щоб наша артилерія не дістала.

"Це означає, що вони перейшли до тактичного відступу, принаймні на окремих ділянках (фронту), що не може нас не тішити. Загальна обстановка показує, що противник видихся і останні сили, боєздатні частини кинув на Київ, щоб узяти хоча б передмістя та заявити про якусь перемогу. Цей тактичний відступ показує, що цей їхній план провалився", – сказав Арестович.

Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

У Полтавській області українські військові разом з теробороною знищили 200 одиниць техніки РФ.

У Міноборони озвучили втрати РФ з початку масштабного вторгнення. Українські військові та територіальна оборона настріляли понад чотири тисячі окупантів.

У Чернігівській області українські військові розбили танкову роту РФ. Знищено і весь особовий склад підрозділу.

Після постійних невдач та величезних втрат агресор вирішив скористатися своєю улюбленою тактикою – прикритися дітьми та жінками, щоб безперешкодно на танках зайти в Київ.