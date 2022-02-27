Армія Путіна вбила 14 дітей, понад 100 поранено

Армія Росії знищує мирних людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

З початку вторгнення Російської Федерації на територію України бойовики вбивають мирних мешканців. Серед жертв окупантів — діти.

Про це повідомляє МВС України.

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За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, окупанти вбили 352 людей, з них 14 — діти. Крім того, поранено — 1684 людини, з них 116 — діти.

Атака з Білорусі

Окупанти вдарили з території Білорусі по Україні ракетами "Іскандер". Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Запуск "Іскандерів" по Україні з району Мозиря. Запуск близько 17:00. Зйомка з Рівненської області. Це таке перемир'я?!", – написав Геращенко.

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