"Безпечніше сидіти у підвалі". В Чернігові немає жодних гуманітарних коридорів – ВЦА

Ворог не дозволяє евакуацію з Чернігова / Фото: Колаж: Сьогодні

В Чернігові немає жодних домовленостей про "зелений коридор" для мирних жителів. Ворог не дає жодних гарантій, що цивільні зможуть безпечно покинути місто.

Про це повідомив голова Військово-цивільної адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус в Telegram.

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Таким чином він відреагував на численні звернення жителів Чернігова про нібито оголошений "зелений коридор".

"Ходять чутки, що оголошено коридор. "Зелений коридор" – це не наше одностороннє бажання випустити людей. Це двустороння домовленість з ворогом щодо того, що ворог теж гарантує, що не буде обстрілювати організовані колони автобусів з міста. На сьогодні такої гарантії ворог не дає. Про які "зелені коридори" ми говоримо?", – зазначив Чаус.

За його словами, на сьогодні безпечніше перебувати у підвалі, ніж в автобусі їхати назустріч смерті.

"Тому в мене велике прохання. Ми з холодною головою до всього підходимо. Як тільки будуть домовленості, ми спільно організуємо евакуацію людей. На сьогодні таких домовленостей немає", – сказав Чаус.

Ситуація в Чернігові

У місті та на околицях тривають запеклі бої та обстріли. Люди намагаються покинути Чернігів, але гуманітарних коридорів немає.

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Є інформація про чотирьох загиблих та трьох поранених через російські обстріли з групи громадян, які 9 березня пішки вибиралися із Чернігова.

У Чернігові внаслідок нічних ударів 11 березня було порушено водопровідну мережу. Через це все місто залишилось без води, а комунальники не знають, де саме стався прорив.

У КП наголосили, що пошкодження, найімовірніше, великого діаметру. Через прорив було припинено водопостачання міста на невизначений термін.

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Станом на ранок 10 березня місто залишалось тимчасово без газопостачання.

За даними Департаменту охорони здоров’я ОДА, з 24 лютого по 9 березня в боях на Чернігівщині загинула 171 людина, з них 77 – цивільні (можливо й більше, таку кількість тіл змогли доправити до моргу. – Ред.).

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