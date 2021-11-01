Бізнес Ріната Ахметова передає ще 80 тонн кисню лікарням

В лікарні України продовжують постачати кисень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова спільно з Групою "Метінвест" передадуть ще 80 тонн рідкого кисню для лікарень Донецької області. Кисень виробили Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та МК "Азовсталь".

Про це повідомляє пресслужба Групи "Метінвест".

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Хто отримає кисень?

Вже сьогодні перші 32 тонни кисню відвантажили до лікарень:

Краматорська,

Бахмута,

Костянтинівки,

Волновахи,

Мар'їнки,

Селидове,

Мирнограда,

Слов'янська,

Торецька,

Лиманського району.

Коли будуть наступні поставки?

Протягом тижня металургійні підприємства Групи "Метінвест" передадуть лікарням регіону ще 48 тонн кисню. Для стабільного забезпечення лікарень регіону з Донецькою ОДА погоджено графік відвантаження. Надалі обсяги можуть бути збільшені залежно від потреб установ охорони здоров'я області.

"Щодня ми збільшуємо виробництво кисню, щоб забезпечити лікарні вже не лише Маріуполя, а й на Донеччині, всієї України" , – розповів генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Тарас Шевченко.

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Вже передали 600 тонн кисню

Лише у жовтні "Метінвест" поставив понад 600 тонн до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус.

У відповідь на звернення представників регіонів України "Метінвест" ухвалив рішення про допомоги регіонам постачанням кисню до медичних закладів, а саме:

260 т на Харківщину, станом на 25.10 вже поставлено 180 т кисню,

60 т на Київщину, станом на 25.10 поставлено 20 т кисню,

30 т у Чернігівську область, станом на 25.10 поставлено 20 т кисню,

500 т на Херсонщину, станом на 25:10 поставлено 10 т кисню.

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