Бизнес Рината Ахметова передает еще 80 тонн кислорода больницам

В больницы Украины продолжают передавать кислород. / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова совместно с Группой "Метинвест" передадут еще 80 тонн жидкого кислорода для больниц Донецкой области. Кислород произвели Мариупольские металлургический комбинат имени Ильича и МК "Азовсталь".

Об этом сообщает пресс-служба Группы "Метинвест".

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Кто получит кислород?

Уже сегодня первые 32 тонны кислорода отгрузили в больницы:

Краматорска,

Бахмута,

Константиновки,

Волновахи,

Марьинки,

Селидово,

Мирнограда,

Славянска,

Торецка,

Лиманского района.

Когда будут следующие поставки?

В течении недели металлургические предприятия Группы Метинвест передадут больницам региона еще 48 тонн кислорода. Для стабильного обеспечения больниц региона, с Донецкой ОГА согласован график отгрузки. В дальнейшем объемы могут быть увеличены в зависимости от потребности учреждений здравоохранения области.

"Ежедневно мы увеличиваем производство кислорода, чтобы обеспечить больницы уже не только Мариуполя, а и Донецкой области, всей Украины", – рассказал генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Тарас Шевченко.

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Уже передали 600 тонн кислорода

Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.

В ответ на обращение представителей регионов Украины "Метинвест" принял решение о помощи регионам снабжением кислорода в медицинские учреждения, а именно:

260 т в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода,

60 т в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода,

30 т в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода,

500 т в Херсонскую область, по состоянию на 25:10 поставлено 10 т кислорода.

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