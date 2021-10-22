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Бойовики посилили обстріли на Донбасі: поранені двоє українських військових

Інна Собора
22 жовтня, 17:12
Обох військовослужбовців евакуювали в медичні заклади, їм надають допомогу

На Донбасі активізувалися обстріли. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні бойовики активізували обстріли на Донбасі. З початку доби поранені двоє українських військових.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Де стріляли

Уже зафіксовали 9 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики стріляли:

  • неподалік Золотого-4 – двічі з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів,
  • в напрямку Красногорівки – з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм,
  • в бік Катеринівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї,
  • в районі Новолуганського - стріляли двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети,
  • біля Новозванівки застосували протитанковий ракетний комплекс.
  • поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Поранені військові

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Ще один зазнав бойового травмування.

Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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