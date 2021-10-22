Бойовики посилили обстріли на Донбасі: поранені двоє українських військових

На Донбасі активізувалися обстріли. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні бойовики активізували обстріли на Донбасі. З початку доби поранені двоє українських військових.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Де стріляли

Уже зафіксовали 9 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики стріляли:

неподалік Золотого-4 – двічі з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів,

– двічі з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, в напрямку Красногорівки – з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм,

– з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм, в бік Катеринівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї,

– з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, в районі Новолуганського - стріляли двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети,

- стріляли двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети, біля Новозванівки застосували протитанковий ракетний комплекс.

застосували протитанковий ракетний комплекс. поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Поранені військові

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Ще один зазнав бойового травмування.

Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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