Боевики усилили обстрелы на Донбассе: ранены двое украинских военных

На Донбассе активизировались обстрелы. / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня боевики активизировали обстрелы на Донбассе. С начала суток ранены двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Где стреляли
Уже зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Боевики стреляли:
- неподалеку Золотого-4 – дважды из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов,
- в направлении Красногоровки – из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм,
- в сторону Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,
- в районе Новолуганского - стреляли дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы,
- рядом с Новозвановкой применили противотанковый ракетный комплекс.
- вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.
Ранены военные
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один получил боевое травмирование.
Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В этой связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв существуют ребята.
Ранее мы писали:
- По данным разведки, Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.
- На Донбассе боевики безосновательно задерживают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их на военные сборы.