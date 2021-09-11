Біль в попереку або м'язах: у хворих штамом "Дельта" з'явився новий синдром

У пацієнтів виникають проблеми з травленням і біль в спині / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький заявив, що у пацієнтів з штамом коронавірусу "Дельта" часто спостерігається бактеріальна інфекція, яка важко піддається лікуванню. Але є ще один, новий симптом.

Про це він написав в Facebook.

"Часто стан пацієнта є компенсованим і в один момент різко погіршується. Новий симптом – це проблеми з травленням. Іноді пацієнти описують такий симптом, як біль в попереку або м'язах", – розповів медик.

Він заявив, що якщо хворим більше 35 років, то рясне пиття рідини під час хвороби їм не допоможе. Хворим доведеться приймати ліки.

"На жаль, в цей раз британські вчені таки мали рацію, що мутант діє на нас інакше. Слухайтесь рад лікарів вдома, інакше доведеться слухатися в лікарні", – підсумував Тарас Жиравецький.

Чим небезпечний штам "Дельта"

В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими варіантами коронавірусу:

"Дельта" швидше передається, ніж альфа-варіант (британський);

ризик госпіталізації вище;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

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