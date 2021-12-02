Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Понад 13,5 тисяч! Кількість COVID-випадків в Україні знову збільшилась

Софія Ковнір
2 грудня, 08:14
За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 463 872 особи

У столиці від коронавірусу за добу померли 42 особи/Колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 1 грудня, в Україні зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. З них дітей – 1346, а медпрацівників – 240.

Про це повідомили у МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3003 особи;
  • летальних наслідків – 525;
  • одужало – 23 535 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 3 463 872 особи;
  • одужало – 2995727 осіб;
  • летальних наслідків – 87 057.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1418;
Вінницька область – 568;
Волинська область – 647;
Дніпропетровська область – 682;
Донецька область – 803;
Житомирська область – 743;
Закарпатська область – 496;
Запорізька область – 709;
Івано-Франківська область – 623;
Київська область – 640;
Кіровоградська область – 183;
Луганська область – 169;
Львівська область – 729;
Миколаївська область – 424;
Одеська область – 418;
Полтавська область – 677;
Рівненська область – 461;
Сумська область – 371;
Тернопільська область – 310;
Харківська область – 501;
Херсонська область – 150;
Хмельницька область – 594;
Черкаська область – 493;
Чернівецька область – 164;
Чернігівська область – 558.

Реклама

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: